Las denunciantes afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021

La justicia española abrió este miércoles una investigación contra Julio Iglesias, tras admitir una querella de dos exempleadas que lo acusan de agresión sexual y maltrato.

Según la denuncia de las víctimas, el cantante de 83 años las habría agredido cuando trabajaban en sus propiedades en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.

Las exempleadas presentaron la primera querella en enero de este año, pero esta fue archivada por la Audiencia Nacional, debido a que consideró en principio que los tribunales españoles no eran competentes para investigar estos hechos, puesto que habrían sucedido en el extranjero.





La denuncia contra Julio Iglesias

“El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante”, indicó el tribunal en un comunicado rescatado por El Clarín.

El famoso cantante español, quien calificó las acusaciones de “absolutamente falsas”, fue citado a declarar ante la Justicia el próximo 3 de febrero.

Según detalló El País, el juez destacó el aporte de una foto de una de las trabajadoras, “acreditativa de un moretón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza”.

En esa línea, plantea que en ellas “se aprecia, sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona” y apunta que estas, “son consecuencia de la participación a que se le obligaba en actos de contenido sexual”.