“Y vamos viendo”: Fernanda Hansen alarmó a sus seguidores tras foto de su hija en la clínica - Chilevisión

La comunicadora también aprovechó la instancia para lanzar una profunda reflexión en torno al crecimiento de los hijos y el rol que cumplen los padres.

Este viernes, Fernanda Hansen alarmó a sus seguidores en redes sociales tras publicar una fotografía en donde aparece en una clínica junto a su hija, Amalia.

La pequeña es fruto de la relación de Hansen con el fotógrafo Rodrigo Rozas, con quien contrajo matrimonio en el año 2015 y el registro causó preocupación dado que la niña aparece sujetando su cabeza sobre la camilla, con un brazo completamente enyesado.

¿Qué le pasó a la hija de Fernanda Hansen?

Al respecto, Hansen aclaró: "Está bien mi 'guagua', pero yeso y vamos viendo" y además agregó: '¡Auch! Caídas, golpes, fracturas, esguinces, hematomas, heridas, son parte de la vida'".

Por otra parte, la comunicadora reflexionó: "Si ayudamos a sostener, acompañando, cuidando y amando se vuelve más fácil ¿O no?".

Aunque no entregó mayores detalles del accidente que provocó la fractura en su brazo, Amalia tuvo que acompañar el uso del yeso con un cabestrillo que inmovilizara dicha extremidad.

Horas más tarde, Fernanda concluyó: "Para los que preguntan por mi hija: todo bien por aquí. Yeso, mucho regaloneo y estamos".

Revisa las publicaciones de Instagram: