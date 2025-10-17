 “Y vamos viendo”: Fernanda Hansen alarmó a sus seguidores tras foto de su hija en la clínica - Chilevisión
Minuto a minuto
Ataque directo y no robo: Revelan nuevos antecedentes en crimen de escolar de 16 años en Viña del Mar Huyó dos veces de prisión en Chile y una en Bolivia: Asesino experto en fugas fue extraditado desde Paraguay Incendió afectó a piso 18 en edificio de Santiago: Fueron evacuadas 150 personas ¿Quién es Juan Beltrán?: Principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera tiene un amplio prontuario policial Estarían identificados: Revelan video de principales sujetos de interés de crimen de estudiante en Viña del Mar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 15:28

“Y vamos viendo”: Fernanda Hansen alarmó a sus seguidores tras foto de su hija en la clínica

La comunicadora también aprovechó la instancia para lanzar una profunda reflexión en torno al crecimiento de los hijos y el rol que cumplen los padres.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Fernanda Hansen alarmó a sus seguidores en redes sociales tras publicar una fotografía en donde aparece en una clínica junto a su hija, Amalia.

La pequeña es fruto de la relación de Hansen con el fotógrafo Rodrigo Rozas, con quien contrajo matrimonio en el año 2015 y el registro causó preocupación dado que la niña aparece sujetando su cabeza sobre la camilla, con un brazo completamente enyesado.

¿Qué le pasó a la hija de Fernanda Hansen?

Al respecto, Hansen aclaró: "Está bien mi 'guagua', pero yeso y vamos viendo" y además agregó: '¡Auch! Caídas, golpes, fracturas, esguinces, hematomas, heridas, son parte de la vida'".

Por otra parte, la comunicadora reflexionó: "Si ayudamos a sostener, acompañando, cuidando y amando se vuelve más fácil ¿O no?".

Aunque no entregó mayores detalles del accidente que provocó la fractura en su brazo, Amalia tuvo que acompañar el uso del yeso con un cabestrillo que inmovilizara dicha extremidad.

Horas más tarde, Fernanda concluyó: "Para los que preguntan por mi hija: todo bien por aquí. Yeso, mucho regaloneo y estamos".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025