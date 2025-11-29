 La especial petición de Víctor Saiz al presidente Boric en la Teletón 2025: Involucra a su hija Violeta - Chilevisión
29/11/2025 09:20

La especial petición de Víctor Saiz al presidente Boric en la Teletón 2025: Involucra a su hija Violeta

Vìctor Saiz llenó los corazones de todo Chile tras dar el puntapié inicial a la Teletón 2025 con su emocionante historia. El exusuario encontró el amor, se casó y junto a su pareja, Rocìo Zárate, decidieron formar una familia. En un principio las cosas no funcionaron, por lo que acudieron a la fertilización in vitro, trayendo al mundo a Amparo. Es por esto y en un tono de broma, que Victor le solicitó al presidente Boric que Violeta, su hija, fuera amiga de "Amparito". Tras los aplausos del Teatro Teletón, también le pidió amablemente una foto tras terminar su intervención.

