 “Va acelerando”: La peligrosa maniobra automovilística de Camila Recabarren con su hija que causó repudio en redes - Chilevisión
Minuto a minuto
Sobrevivientes de caída de helicóptero en Campos de Hielo llegan a Hospital de la FACh en Santiago Ataque directo y no robo: Revelan nuevos antecedentes en crimen de escolar de 16 años en Viña del Mar Huyó dos veces de prisión en Chile y una en Bolivia: Asesino experto en fugas fue extraditado desde Paraguay Incendió afectó a piso 18 en edificio de Santiago: Fueron evacuadas 150 personas ¿Quién es Juan Beltrán?: Principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera tiene un amplio prontuario policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 18:54

“Va acelerando”: La peligrosa maniobra automovilística de Camila Recabarren con su hija que causó repudio en redes

La modelo manejó con su hija sobre sus piernas, mientras la pequeña pisaba el acelerador y el freno y luego grabó a la menor andando en patines aferrada al vehículo en movimiento.

Publicado por CHV Noticias

Camila Recabarren causó indignación en redes sociales tras publicar una serie de registros donde aparece con su hija Isabella, de 12 años, sobre ella mientras maneja.

En paralelo, la modelo también grabó a la menor andando en patines mientras se sujeta al mismo vehículo que se encuentra en movimiento, todo esto mientras grababa la situación para publicarla en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó con Camila Recabarren?

En su historias de Instagram, la modelo publicó una foto de su vehículo y escribió: "Nuestra casita rodante momentánea, para prepararnos para el gran viaje. Dormimos rico dentro y tenemos toda nuestra organización perfecta".

"Y el hogar bien conformado en nuestros corazones, a donde queramos ir", agregó; sin embargo, minutos más tarde, publicó un video donde Isabella aparece sentada en sus piernas, mientras va pisando el freno y el acelerador.

"Si me ayuda a manejar", escribió Recabarren, quien además agregó: "Va acelerando (...) Acelera y frena con mi pierna. A veces necesito su apoyo".

La situación causó indignación en redes sociales, dado que después Camila grabó a su hija andando en patines, mientras se aferra al vehículo en movimiento a través de la carretera.

Finalmente, las publicaciones se eliminaron de forma automática y hasta el momento la influencer no se ha pronunciado respecto de la situación.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025