“Va acelerando”: La peligrosa maniobra automovilística de Camila Recabarren con su hija que causó repudio en redes - Chilevisión

La modelo manejó con su hija sobre sus piernas, mientras la pequeña pisaba el acelerador y el freno y luego grabó a la menor andando en patines aferrada al vehículo en movimiento.

Camila Recabarren causó indignación en redes sociales tras publicar una serie de registros donde aparece con su hija Isabella, de 12 años, sobre ella mientras maneja.

En paralelo, la modelo también grabó a la menor andando en patines mientras se sujeta al mismo vehículo que se encuentra en movimiento, todo esto mientras grababa la situación para publicarla en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó con Camila Recabarren?

En su historias de Instagram, la modelo publicó una foto de su vehículo y escribió: "Nuestra casita rodante momentánea, para prepararnos para el gran viaje. Dormimos rico dentro y tenemos toda nuestra organización perfecta".

"Y el hogar bien conformado en nuestros corazones, a donde queramos ir", agregó; sin embargo, minutos más tarde, publicó un video donde Isabella aparece sentada en sus piernas, mientras va pisando el freno y el acelerador.

"Si me ayuda a manejar", escribió Recabarren, quien además agregó: "Va acelerando (...) Acelera y frena con mi pierna. A veces necesito su apoyo".

La situación causó indignación en redes sociales, dado que después Camila grabó a su hija andando en patines, mientras se aferra al vehículo en movimiento a través de la carretera.

Finalmente, las publicaciones se eliminaron de forma automática y hasta el momento la influencer no se ha pronunciado respecto de la situación.

Revisa las publicaciones de Instagram: