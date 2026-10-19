“Un sueño”: Vivianne Dietz deslumbró en Victoria’s Secret Fashion Show con vestido de diseñador chileno

La intérprete de 30 años fue seleccionada por la reconocida marca para representar a Chile en el evento. De esta forma, presenció el desfile de figuras como Gigi Hadid, Alex Consani, Precious Lee y Adriana Lima, entre otras.

La actriz chilena Vivianne Dietz sumó una nueva experiencia internacional tras asistir como invitada al Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda.

La intérprete de 30 años fue seleccionada por la reconocida marca para representar a Chile en el público. Ante esto, viajó hasta Los Ángeles, California, para presenciar el desfile de figuras como Gigi Hadid, Alex Consani, Precious Lee, Adriana Lima, entre otras.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotografías inéditas de su paso por el espectáculo.





El paso de Vivianne Dietz por Victoria’s Secret Fashion Show

Para la ocasión, Dietz lució un elegante vestido negro del diseñador chileno Juan Failer, apostando por el talento nacional para su aparición en el evento internacional.

La actriz no ocultó su emoción por haber sido parte de esta experiencia y dedicó unas palabras a sus seguidores. “No puedo creer que estuve presente en el Victoria’s Secret Fashion Show! Un sueño!!!”, escribió junto a las imágenes.

Su participación en este espectáculo se suma a otro importante hito que vivió recientemente en el extranjero.

En septiembre, Vivianne participó en Le Défilé de L’Oréal Paris, evento realizado en el marco de la Semana de la Moda de París, que reunió a numerosas celebridades internacionales.