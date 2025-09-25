 Top Chef VIP entra en recta final: Los 4 semifinalistas del programa de cocina de Chilevisión - Chilevisión
25/09/2025 17:24

Top Chef VIP entra en recta final: Los 4 semifinalistas del programa de cocina de Chilevisión

Top Chef VIP definió a cuatro cocineros que buscarán quedarse con el podio del estelar de Chilevisión. Conoce quiénes son acá.

Publicado por CHV Noticias

Top Chef Vip entra en su recta final y ya se conoce quiénes serán los 4 semifinalistas de la temporada. 

Tras la eliminación de Dani Ride, son cuatro los cocineros que se medirán en preparaciones que exigirán lo mejor de cada uno, si quieren quedarse con el podio del estelar de cocina de Chilevisión. 

Carolina Soto 

La cantante de 26 años, oriunda de Rancagua y que alcanzó notoriedad por su participación en el programa de talento juvenil Rojo Fama Contrafama, es la segunda semifinalista de Top Chef Vip. 

Yamila Reyna 

La argentina de 46 años, que se ha ganado el corazón de los chilenos por su rol de actriz, comediante y panelista de televisión, se convirtió en la tercera semifinalista de Top Chef Vip. 

Ricardo Fernández 

El actor de 46 años, reconocido por su trayectoria en el cine chileno y por su participación en teleseries como Romané y Buscando a María, es el único hombre dentro de los cuatro semifinalistas. 

Mafe Bertero 

María Fernanda Bertero, la joven actriz e influencer de 23 años conocida por su participación en teleseries nacionales como Si yo fuera rico, es la cuarta semifinalista de Top Chef Vip. 

