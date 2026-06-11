“Te arrancaste”: Patricia Maldonado acusó a Pablo Mackenna de causar la muerte de un hombre y él respondió con todo

El comunicador aseguró que este hecho no existió y le recordó a Patricia Maldonado un hecho puntual que ella protagonizó post dictadura militar.

Este martes, Patricia Maldonado insinuó que Pablo Mackenna había atropellado a una persona en 1987 causándole la muerte y el comunicador le respondió con todo.

La polémica entre ambos comenzó el pasado viernes en Primer Plano, cuando Mackenna dejó entrever que Patricia se había beneficiado económicamente en la dictadura militar debido a sus nexos.





¿Qué dijo Patricia Maldonado?

Al respecto, Maldonado utilizó su podcast “Lo Dijo Patricia” para arremeter en duros términos contra Pablo y luego insinuó que mató a alguien.

“Te quiero hacer un recordatorio, ¿tú te acuerdas de don Carlos Larraín Varas? (…) Muere el día 30 de octubre de 1987 ¿Qué tienes que ver tú con esa muerte, Pablo Mackenna?”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, Patricia agregó: “O sea, tú atropellaste a un señor y te arrancaste; lo dejaste que se muriera en la calle y después escondiste el auto en El Arrayán”.

Además, la cantante expuso que la esposa de la presunta víctima “murió en el año 91 y te quiero decir algo: murió llorando la muerte de su marido”.

“¿Por qué te fuiste tú al día siguiente a Hamburgo, Alemania? Dicen que tu padre era un hombre muy influyente y que él te sacó del país rápidamente y te mandó por dos años a Alemania para tapar eso”, expuso Maldonado.

¿Qué respondió Pablo Mackenna?

Mackenna le respondió con todo en su propio podcast “En Las Buenas Y En Las Malas”, donde reconoció haber tenido accidentes vehiculares en el pasado, recordando que cumplió una sentencia por cada una de esas causas.

“Así que no, Paty, no maté a nadie, no dejé a nadie tirado, no me fui arrancando a Alemania escondido (…) Si ella cree que una cosa así merecía unos 50 millones, ¿cuánto merecerá acusarme de un muerto? Todavía me quedan hartas deudas”, ironizó Pablo.

El comunicador también le recordó a Maldonado el episodio televisado donde lanzó huesos de pollo a las familias de los detenidos desaparecidos.

“¿He puesto la vida de otros en riesgo? Sí, cada vez que me he subido (a un auto) y he manejado borracho; me arrepiento”, confesó Mackenna.

Finalmente, concluyó: “Pero jamás dejaría sus huesos, ni por temor a la culpa, botados en el escampado, ni me reiría en la cara de sus deudos. Estoy hecho de otra manera, no hagas de mí un espejo”.