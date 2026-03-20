Solo por el año 2027: Revelan quién sería el compañero de Karen Doggenweiler para el Festival de Viña del Mar

La negociación se habría llevado a cabo hace pocos días.

Este viernes, se dio a conocer que Rafael Araneda volvería a ser el animador del Festival de Viña del Mar junto a Karen Doggenweiler para el año 2027.

Esto tras una serie de rumores donde se aseguró que se estaba barajando a Sergio Lagos para los años 2027 y 2028, lo que habría sido rechazado por el animador que decidió quedarse en su casa televisiva actual.





Rafael Araneda sería el animador de Viña 2027

La información fue entregada por Fotech, quienes aseguraron que Araneda tuvo reuniones para negociar hace pocos días, las cuales llegaron a buen puerto.

En esa misma línea, revelaron que la negociación de Rafael habría sido solo por un año más, por lo que su participación en el año 2028 aún no está confirmada.

Este sería el certamen viñamarino número 11 de Araneda, a pesar de que en la conferencia de prensa final de Viña 2026, dio a entender que hubo un “cierre de etapa” con la animación del festival.