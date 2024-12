Siguen los coletazos: Sergio Rojas puso en duda continuidad laboral de Adriana Barrientos - Chilevisión

"Están muy chatos de su actitud porque es muy altanera", señaló el periodista, quien además reveló que Adriana Barrientos mantendría una mala relación de trabajo con sus compañeros en general.

La intensa pelea entre Claudia Schmidt, Adriana Barrientos y Sergio Rojas sigue trayendo coletazos, luego de que este último asegurara que el trabajo de Barrientos peligra en televisión.

Esto no sólo se debería a la actitud que tuvo con Claudia Schmidt en el programa Zona de Estrellas, donde la panelista uruguaya terminó retirándose del estudio, sino que también estaría relacionado a una serie de malas actitudes que se han mantenido en el tiempo.

¿Adriana Barrientos está a punto de ser despedida?

"Todos sus compañeros no se la bancaban", confesó Rojas en Que Te lo Digo, donde además reveló que Claudia Schmidt habría salido de su lugar de trabajo llorando, notificando que había renunciado a su trabajo por la actitud de Adriana.

En esa misma línea, agregó: "Están muy chatos de su actitud porque es muy altanera, está muy falta de respeto. Ha sido muy ordinaria con Claudia Schmidt".

Según el periodista, Barrientos "está muy mal evaluada. Uno es que hagamos el show y otro es que tratemos mal a nuestros compañeros de trabajo", sentenció.

Respecto de la pelea entre Adriana Barrientos y Claudia Schmidt, Rojas arremetió: "Claudia es una dama. En ningún momento le contestó. Le decía: 'déjame terminar y después tú di lo que tengas que decir en contra de Sergio'. Mira la decencia. Era tanta la ordinariez de parte de la Adriana, Claudia obvio no iba a pelear con ella, así que dijo: 'Tomo mis cosas y me voy'".

Por otro lado, Barrientos mantendría una mala relación con sus otros compañeros de trabajo: "Pablo Candia no la soporta. "Me dijo: 'Qué bueno que palabreaste a esta mujer porque se lo tenía bien ganado'. Ella le hizo la vida imposible cuando era editor. Hugo Valencia (…) me dijo: 'yo sí encuentro que Adriana se pasó'".

Finalmente, Rojas sentenció: "Para qué vamos a andar con mentiras. Desde el director, el asistente de dirección, la gente de cámara, todo el mundo encontraba que Adriana estaba pasada 20 pueblos. Faltaba alguien que le dijera: 'Monita, no'".