“Siempre sale...”: Revelan inédito audio de Sasha Von Knorring, hijo fallecido de Cata Pulido - Chilevisión

27/09/2025 18:15

“Siempre sale...”: Revelan inédito audio de Sasha Von Knorring, hijo fallecido de Cata Pulido

León Reyes, el hermano del joven, subió una historia de Instagram de una íntima conversación que ambos sostuvieron, esto en medio de la conmemoración por el cumpleaños número 29 del hijo de la actriz.

Publicado por CHV Noticias

Un emotivo audio se dio a conocer del hijo de Cata Pulido, Sasha Von Knorring, joven que falleció en octubre del año 2024 y que este sábado estaría de cumpleaños.

Fue León Reyes, el descendiente menor de la actriz nacional, quien compartió un desconocido registro en que se escucha un mensaje que Sasha le habría enviado a algún miembro de su familia.

El inédito audio del hijo de Cata Pulido, Sasha Von Knorring

De esta manera León, a través de sus redes sociales, viralizó un íntimo audio para conmemorar el cumpleaños de su hermano Sasha, quien este 27 de septiembre cumpliría 29 años.

"Siempre sale el sol, tú lo sabes. Tú eres el león, el rey", se escucha de la publicación en Instagram, dando a entender que es un audio por WhatsApp que se habrían compartido entre hermanos.

Cabe recordar que el 30 de octubre se cumplirá un año del fallecimiento de Sasha Van Knorring a los 28 años de edad, esto luego de estar varios días internado por una complicada infección en sus órganos. 

Publicidad

