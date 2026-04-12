¡Se casó! Influencer Bea Bravo compartió románticas fotos de su matrimonio civil

La abogada viñamarina emocionó a sus seguidores que por meses vieron avances de lo que sería su matrimonio.

Durante meses los seguidores de la influencer viñamarina, Beatriz Bravo, esperaron el momento en que llevara a cabo el matrimonio con su pareja, el “simpático” Fernando Cambiaso, el que finalmente se concretó este sábado.

Y es que la creadora de contenido fue compartiendo en sus redes sociales las numerosas pruebas de vestido que tuvo fuera y dentro del país, ya que incluso tuvo la oportunidad de probarse atuendos en las más icónicas tiendas de novias de Estados Unidos.

Así fue el matrimonio de Bea Bravo

“Idea de panorama para celebrar el aniversario: cambiar el estado civil“, escribió Bea en su último posteo de Instagram junto a una serie de fotografías del casamiento.





En compañía de su perrita Malva Choc, los enamorados tuvieron una íntima pero glamurosa celebración junto a sus seres queridos y amigos, incluida la cantante Vesta Lugg y la fotógrafa Carmen Cabezas.

Detalles que no pasaron desapercibidos y que ya habían sido adelantados a los seguidores de Bea, fue la presencia de la pastelería favorita de la creadora de contenido y los trozos de pizza tipo street food.

Tras postear unas románticas fotos de su celebración, la pareja recibió más de 2 mil comentarios felicitándolos por su unión y elogiando a Malva.

“Esa foto familiar con la Malva todo que ver“, “te ves estupenda, Malva igual y tu esposo también“, “la boda del año” y “la novia más lindaa, felicidades Sr. y Sra. simpáticos” le escribieron sus seguidores.