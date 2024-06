¿Se borra? Coté López reveló qué es lo que hará con tatuaje dedicado a Luis Jiménez - Chilevisión

La empresaria tiene un tatuaje sobre cada miembro de su familia. A diferencia de lo que los seguidores pensaban, el de Luis Jiménez está en el dedo, mientras que el de su hijo menor se encuentra sobre el codo.

Tras haber confirmado su separación definitiva, Cote López reveló qué es lo que va a hacer con el tatuaje que se hizo en honor a Luis Jiménez.

Cabe destacar que la empresaria tiene uno en honor a cada miembro de su familia, incluído Diego Jiménez, quien es el primer hijo de Luis con una ex pareja y que estuvo involucrado en el quiebre familiar.

¿Coté López se borrará el tatuaje en honor a Luis Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, López fue consultada respecto a un tatuaje que se hizo en la cara interna del dedo índice con el hombre de Jiménez.

"¿Te borrarás el tatuaje del dedo?", señala la pregunta que un seguidor le hizo a Cote López a través de la sección de historias en su cuenta de Instagram.

Al respecto, la empresaria contestó tajantemente: "No, ¿por qué lo haría? Con tapar un tatuaje no borraré casi 20 años de mi vida. Será siempre alguien importante. No borraré ni el tatuaje, ni las fotos, ni nada".

Cabe destacar que López cuenta con múltiples tatuajes de distintos estilos, en donde destacan todos los que se ha hecho en honor a cada miembro de su familia, incluidas las iniciales de Diego Jiménez y un hijo que perdió.

El tatuaje en el dedo es el único que la empresaria tiene en honor a Luis Jiménez, puesto que el que porta sobre el codo derecho dice "Luis Jesús", que es el nombre de su hijo menor.

Revisa la historia de Instagram: