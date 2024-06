Coté López confirma quiebre definitivo con Luis Jiménez: “No habrá vuelta atrás” - Chilevisión

A través de sus historias de Instagram, la modelo indicó que se quedará con lo mejor de ese matrimonio, asimismo, pidió no ser más consultada por el tema.

Coté López se cansó de las polémicas y aclaró todos los rumores sobre su relación con Luis Jiménez, declarando que se separó del ex futbolista y, aparentemente, ahora es permanente.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo respondió a uno de sus seguidores que le había consultado por su matrimonio sobre Jiménez.

Oficialmente la pareja terminó su relación

"Coté, ¡te separaste de Luis?", se le consultó a la empresaria en una caja de preguntas que dejó en sus historias de Instagram.

Ante esto, López quiso dejar atrás todos los rumores, puesto que tras semanas de polémica familiar, Coté se cansó de los comentarios sobre su vida privada.

"Creo que el 90% de las preguntas son acerca de lo mismo, como dije hace unos días, no me interesa fingir una vida feliz que en este momento no existe", partió diciendo Coté.

En este sentido, confesó que siempre iba con la verdad. "Sí, mi gente. Estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta atrás".

"Para Luis, siempre lo mejor de la vida, fui muy feliz y me quedo con eso y nuestra hermosa familia. La decisión es de mutuo acuerdo, espero no me sigan preguntando más porque no puedo caminar hacia adelante mirando para atrás", añadió.

"No pensaba decir nada, pero al final que más da... hablarán por sí, por no inventarán. Ya honestamente me da igual, entre antes salga en todos lados mejor, así se acaban las especulaciones. Seguro me quedan más meses difíciles aún, pero sé que pronto todo pasará", cerró Coté López.

