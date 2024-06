Coté López hizo potente reflexión tras conflicto familiar: “Siempre están emitiendo juicios” - Chilevisión

La empresaria usó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje refiriéndose a las críticas y juicios a los que se está expuesta, a raíz de las polémicas que ha tenido en el último tiempo.

Coté López ha atravesado semanas bastante complejas, debido a un conflicto familiar que salió a la luz y que involucra a Luis Jiménez, Diego Jiménez y Javiera Vidal.

Hay que recordar que hace unos días la empresaria fue blanco de acusaciones por parte de su hijastro, aludiendo a que ella lo habría separado de su padre, asegurando que “a mi papá lo hiceron escoger”.

La influencer se defendió en esa oportunidad, pero luego se sumó su hermano, Matías López, a la polémica e incluso la madre del hijo de Luis Jiménez.

La reflexión de Coté López

Poco a poco Coté López comenzó a dejar atrás el escándalo y hace unos días aseguró que el problema con su hijastro se había zanjado.

Por los mismo, ahora usó sus redes sociales para compartir una potente reflexión donde se refirió a las críticas y juicios.

“Acostumbramos a ver que las personas (todas) siempre están emitiendo juicios, aún cuando no se les haya otorgado la autoridad para hacerlos. Pero cuando los emiten, nosotros podemos descartarlos…”, explicó.

Para eso puso como ejemplo una situación en la que “si cualquier persona me dice ‘no te tomes el paracetamol sin comer antes’, yo probablemente responderé ‘no te metas o da igual, qué sabes tú’. No así si me lo dijera un doctor”.

“En este caso queda claro que yo le he DADO la autoridad al oficial de rango superior. Por lo que si se dan cuenta, los juicios pueden ser válidos o inválidos dependiendo de la autoridad que tenga o tú le des a la persona para hacerlos. El otro día leí: nunca aceptes una crítica de quien no recibirías un consejo. Me encantó”, cerró.