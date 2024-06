Hijo de Mago Jiménez arremetió contra Coté López: “A mi papá lo hicieron escoger” - Chilevisión

En medio de la polémica por el quiebre familiar que vive Coté López y Luis Jiménez, Diego respondió a su madrastra luego que lo tratara de "malagradecido" junto a su expareja.

El quiebre familiar de Coté López y Luis Jiménez provocó un remezón en el mundo de la farándula. En esta ocasión, fue el hijo del Mago, Diego Jiménez, quien se defendió de los dichos de su madrastra.

María José López hizo sus descargos a través de sus redes sociales para explicar su versión de la separación.

Instancia donde trató a su ex hijastro y la ex pareja de éste, Javiera Vidal, de "malagradecidos".

"Les rompieron el corazón a mis hijas y eso es imperdonable. Y le quebró el corazón a Luis. Finalmente lo más doloroso es la traición y lo malagradecidos", escribió en su cuenta de Instagram.

Diego Jiménez respondió a Coté López

Bajo ese contexto, el hijo de Luis Jiménez utilizó sus historias de Instagram para defenderse de lo dicho por Coté López.

"Tal vez soy un malagradecido con las cosas materiales porque para mí siempre lo de valor ha sido lo que es invisible a los ojos", comenzó.

Porteriormente, acusó que fue Coté López quien no le permitía ver a su hermano ni poder pasar tiempo con su papá.

"No me dejaron ir al cumpleaños de mi hermano y por más que los quieran convencer de que no pasó, a mi papá si lo hicieron escoger entre verme o no", señaló.

En sus redes sociales también publicó una captura de pantalla donde presuntamente su madrastra le advirtió: "No quiero que vengan y no quiero saber de ustedes".