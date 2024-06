“Es terrible”: La enfermedad degenerativa que afecta a Maly Jorquiera - Chilevisión

La comediante contó detalles del diagnóstico que arrastra y contó los problemas que le han surgido a partir de ello en el nuevo capítulo de Podemos Hablar.

Maly Jorquiera estará en el nuevo capítulo de Podemos Hablar que se estrena el próximo domingo, donde abordó el complejo problema de salud que la aqueja y preocupa desde hace un tiempo.

La actriz contó que fue diagnoticada con otoesclerosis bilateral hereditaria, una enfermedad degenerativa con la que estaba perdiendo la audición de ambos oidos, por la que tuvo que intervenir a una operación.

“Llevo hartos años con esta enfermedad. Como cualquier discapacidad es bien terrible... Para el cumpleaños de mi hijo número 2 sentía algo en el oído, como que tuviera agua y ya no aguantaba, por lo que voy al otorrino y me dice que tenía una herida en el tímpano”, reveló.

El accidente de Maly Jorquiera

Según explicó Maly Jorquiera, la anomalía estaría relacionada las grabaciones que realizó para el programa juvenil Mekano, donde le tocó bucear.

“Me llevaron a bucear y no descomprimí como debía descomprimir a los 15 metros y mi tímpano se reventó y estuve dos días sorda, pero no pesqué... Después viene el embarazo, las hormonas que aceleran mi discapacidad”, expuso la comediante.

Finalmente, fue en la pandemia cuando llegó a diagnóstico final y descubrió que tenía un problema en su oído, luego de que su marido, Sergio Freire, la estuviera llamando por cerca de 5 minutos sin que ella lo notara.

“Yo no lo puedo creer, así que voy al doctor, me hacen los exámenes y ahí me dicen que tengo otoesclerosis bilateral (en los dos oidos) hereditaria por mi mamá, pero mi mamá siempre decía que hablábamos fuerte porque éramos italianos”, cerró.