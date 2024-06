“Quizás debí ser más madura”: Cote López anunció sorpresiva reconciliación tras calvario familiar - Chilevisión

La respondió en sus redes sociales a las interrogantes de su reconciliación con el hijo de su esposo Luis Jiménez, Diego, tras la bullada polémica familiar mediante a redes sociales.

Cote López confirmó su reconciliación con el hijo mayor de Luis Jiménez, Diego, tras la bullada polémica familiar que enfrantaron durante las últimas semanas mediante en redes sociales.

La empresaria dio a conocer su postura a través de las historias de su Instagram, donde le consultaron por el conflicto: “¡Nunca respondes las preguntas incómodas solo las que te convienen! ¿Qué onda con Diego?”, expresaba la interrogante.

Tras la incisiva pregunta, Cote no dudó en responder: “Yo respondo lo que quiera, es mi insta jajaja, pero como ahora dije que no me iba a cuidar de hablar por el qué dirán en la prensa, responderé con honestidad”, comenzó precisando.

En esa línea, la modelo decidió aclarar el conflicto, asegurando que causó un gran dolor personal para ella, haciendo su propia reflexión sobre lo sucedido.

“Hablamos a los dos días de todo el escándalo. Está todo bien, ambos coincidimos en que nos amamos y todo fue un error. Sí me dolió mucho, (porque) fue algo que jamás me esperé, en 18 años nunca tuve un conflicto con nadie, siempre me he contenido de responder a quienes hablan de mí porque no me conocen. Así que me da igual”, aseveró.

“Pero esta vez sí me dolió y caí en algo tan bajo respondiendo (ojalá él hubiera entendido en su minuto que era mejor arreglarlo en privado). Solo me defendí desde la rabia, impotencia e injusticia, pero ya pasó y entiendo que tiene 24 años, yo 35, (y) quizás debí ser más madura.. pero ya fue, no es tema”, complementó López.

Cote López y la mamá de Diego Jiménez: “Le pedí disculpas”

Minutos después de su respuesta, Cote López fue consultada sobre su relación actual con la mamá Diego Jiménez tras la polémica, donde aseguró haberse disculpado con ella.

“Yo no tengo ningún problema con la mamá de Diego. Sí hubo un momento en el que le pedí disculpas por algo que dije donde la incluí erróneamente y conversamos mucho durante todo el problema y está todo bien entre nosotras como siempre”, detalló.

“Es una persona súper madura e inteligente”, concluyó Cote.