“Reaccioné mi gente”: Cote López volvió a Instagram con sentida reflexión tras polémica familiar - Chilevisión

"Me acuerdo de algo que yo dije: ‘Soy tan feliz, tengo una familia tan feliz y está todo tan perfecto, que me da mucho miedo que se arruine’", partió diciendo la empresaria sobre la vida de película que creía tener.

Coté López volvió a su cuenta de Instagram tras un par de días de haberlo cerrado producto de la polémica familiar que la rondaba junto a Luis Jiménez, Diego Jiménez y Javiera Vidal.

Ante esta reaparición, la empresaria compartió una potente reflexión sobre cómo se estaba sintiendo con el drama con su hijastro y la repercusión que esto tuvo en las redes sociales.

¿Qué dijo Coté López en Instagram?

A través de sus historias, la modelo desclasificó sus sentimientos sobre lo sucedido y cómo debía enfrentar la situación familiar. "Me acuerdo de algo que yo dije: ‘Soy tan feliz, tengo una familia tan feliz y está todo tan perfecto, que me da mucho miedo que se arruine’", partió diciendo, mientras comparaba su vida con la que se ven en las películas.

En este sentido, confesó que "me perdí en un momento, me perdí en la tristeza, en tanto estrés. Me empezó a pasar que, si antes me importaba nada lo que dijeran de mí, absolutamente nada, ahora me tenía que cuidar de cada cosa que subía".

Sobre su decisión de cerrar Instagram, comentó que no podía ser ella misma, pero que volvía con su esencia intacta. "No podía hacer nada porque todo se me iba a cuestionar (...) reaccioné mi gente y voy a volver a ser yo".

VER MÁS SOBRE COTÉ LÓPEZ

Al mismo tiempo, explicó que sus palabras no eran indirecta para ninguna persona, sino que más bien era una explicación del reinicio en su vida.

"Voy a ser yo, me voy a cag… de la risa, voy a vivir mi vida tranquila. No tengo una vida perfecta, si alguna vez la tuve fue maravilloso, hoy en día no es perfecta. Incluso me tengo que ir a trabajar y después tengo que ir a la clínica, tengo un familiar cercano que está muy mal, pero aquí estamos", enfatizó Coté.

Para cerrar, le dijo a sus seguidores: "Ustedes saben lo que valen, yo sé lo que valgo y lo que merezco. Sé quién soy y me importa nada lo que la gente piense de mí (…) Me estoy levantando por mis hijas, porque quiero que el día de mañana ellas no se dejen abatir por nada ni nadie".