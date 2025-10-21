 “Que sepa cocinar y hacer masajes”: Marcelo Ríos publica singular oferta laboral en redes sociales - Chilevisión
Minuto a minuto
“Mamá, falta el Esteban”: Madre testigo del accidente relata difícil momento tras choque en Recoleta “Está afectada”: Mamá de niño que iba en furgón escolar relató fatal accidente en Recoleta Triangulación de antenas fue clave: ¿Por qué PDI investiga canal de regadío en caso de Krishna Aguilera? VIDEO | Captan momento en que dispararon a padre y a su hijo en encerrona en Recoleta VIDEO | “Era muy noble y feliz”: Habla hermano de niño fallecido en tragedia de Recoleta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/10/2025 15:51

“Que sepa cocinar y hacer masajes”: Marcelo Ríos publica singular oferta laboral en redes sociales

El extenista publicó en su cuenta de Instagram que busca una ama de casa, pero para eso exige una serie de requisitos.

Una llamativa y peculiar oferta laboral publicó en su cuenta de Instagram Marcelo Ríos, la cual acompañó con una imagen de una especie de muñeca vestida como asesora de hogar. 

"Busco ama de casa, entre 20-40 años. Ojalá sin familia y que pueda trabajar de lunes a viernes. Buena presencia y muy alegre, que sepa cocinar y hacer masajes. Escribirme a mi DM. Gracias", publicó el exN°1 del mundo. 

La curiosa oferta de trabajo generó comentarios de todo tipo en la red social del "Chino", donde muchos le escribieron respecto de su soltería tras terminar la relación sentimental que mantenía con la joven Christine Chelsea.

Como si esto fuera poco, luego el extenista publicó la misma imagen pero con otra descripción: "Ya la encontré, muchas gracias, pero como en pedir no hay engaño, necesito 3 requisitos más: Que sepa jugar tenis, que me deje durmiendo antes se irse y que sepa manejar jet ski (moto de agua). Muchas gracias". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Recoleta: Revelan las identidades de delincuentes que dejaron un niño fallecido tras choque

Los sujetos que impactaron al furgón, provocando la muerte de un niño de 10 años, poseen un amplio prontuario policial por múltiples delitos.

21/10/2025

VIDEO | “Era muy noble y feliz”: Habla hermano de niño fallecido en tragedia de Recoleta

Miguel Hermosilla entregó su testimonio tras el fatal accidente en el que murió su hermano menor, luego de un choque entre un furgón escolar y un auto con delincuentes a bordo.

21/10/2025

¿Coincidencia? Camilo Zicavo anunció que será papá y Denise Rosenthal publicó casi en simultáneo

Fue en marzo de este año cuando la pareja de artistas confirmó el término de su matrimonio. Ahora, el exintegrante de La Moral Distraída dio a conocer en Instagram que se convertirá en padre.

21/10/2025

EXCLUSIVO | El video del asalto que terminó con la trágica muerte de un niño en Recoleta

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a un video clave en la tragedia que terminó con la muerte de un niño de 10 años.

21/10/2025