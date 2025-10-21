“Que sepa cocinar y hacer masajes”: Marcelo Ríos publica singular oferta laboral en redes sociales - Chilevisión

El extenista publicó en su cuenta de Instagram que busca una ama de casa, pero para eso exige una serie de requisitos.

Una llamativa y peculiar oferta laboral publicó en su cuenta de Instagram Marcelo Ríos, la cual acompañó con una imagen de una especie de muñeca vestida como asesora de hogar.

"Busco ama de casa, entre 20-40 años. Ojalá sin familia y que pueda trabajar de lunes a viernes. Buena presencia y muy alegre, que sepa cocinar y hacer masajes. Escribirme a mi DM. Gracias", publicó el exN°1 del mundo.

La curiosa oferta de trabajo generó comentarios de todo tipo en la red social del "Chino", donde muchos le escribieron respecto de su soltería tras terminar la relación sentimental que mantenía con la joven Christine Chelsea.

Como si esto fuera poco, luego el extenista publicó la misma imagen pero con otra descripción: "Ya la encontré, muchas gracias, pero como en pedir no hay engaño, necesito 3 requisitos más: Que sepa jugar tenis, que me deje durmiendo antes se irse y que sepa manejar jet ski (moto de agua). Muchas gracias".

