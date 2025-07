¿Qué fue de Mey Santamaría? Así vive hoy la exmodelo cubana que saltó a la fama en Chile - Chilevisión

Tras su participación en Morandé con Compañía, la exmodelo y presentadora de televisión se hizo un espacio en la pantalla chica. Actualmente, vive en Miami enfocada en la familia y el trabajo.

Mey Santamaría es una recordada exmodelo y animadora cubana que ganó popularidad tras su paso por la televisión chilena.

Nacida en La Habana, Santamaría llegó a sus 19 años a Chile por un tiempo limitado. Sin embargo, terminó por radicarse.

Su debut en televisión fue como modelo en programas como Buenos días a todos (TVN), La Última Tentación (Chilevisión) y Morandé con Compañía (Mega).

Fue en este último espacio conducido por Kike Morandé donde saltó a la fama en Chile. Con su natural carisma y sensualidad, se convirtió en co-animadora y una de las principales musas de la época.

También participó en otros programas como Noche de Juegos y Mira quién habla y fue panelista estable de Así Somos de La Red.

El presente de Mey Santamaría

La vida de Mey Santamaría daría un vuelco importante en 2012, cuando contrajo matrimonio con el odontólogo chileno Philip Timmermann, con quien en 2014 tuvo su primer hijo Nicolás.

También ha sido madre cuidadora, sumando dos experiencia, una de ellas terminó con la adopción de su segunda hija.

Desde el año 2020, la exmodelo está viviendo en Miami, Estados Unidos, donde ha desarrollado una vida familiar y laboral. En el último tiempo, se ha desempeñado como agente de bienes raíces.

En una entrevista con LUN en 2023, la cubana afirmó que “no podría decir que extraño la TV, porque no es así. Sí extraño animar y compartir con la gente en persona, eso me llenaba de energía, pero no se compara con el ahora estar al cien dedicada a mi familia”.

“No quería ser influencer, que fue algo que me ofrecieron mucho”, agregó.

Si bien se ha mantenido alejada de la televisión, en el verano de este año volvió a Chile para animar un evento.

A través de sus redes sociales, ha compartido actividades junto a otras figuras nacionales radicadas en Miami, entre ellas Paula Pavic, influencer y exesposa de Marcelo Ríos.