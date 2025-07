¿Qué fue de Catalina Bono? La primera ganadora de un reality show en Chile que se radicó en España - Chilevisión

La actriz vive hace más de 10 años en Madrid, junto a su esposo Francisco Moller, a quien conoció en el reality show Protagonistas de la Fama. ¿Qué pasó con ella? Conoce su historia acá.

Catalina Bono marcó un hito en la televisión chilena al convertirse en la primera ganadora de Protagonistas de la Fama, considerado el primer reality show realizado en el país.

Oriunda de Viña del Mar, Bono desde pequeña se destacó por su talento artístico. Sin embargo, su gran salto a la fama ocurrió en 2003, cuando participó del mencionado programa.

Catalina, que en ese momento tenía 19 años, formó parte de los 14 jóvenes que buscaban una oportunidad en el mundo del espectáculo.

Catalina Bono en el pasado

Con el paso de las semanas, el reality se transformó en un fenómeno de audiencia. Los participantes eran filmados durante las 24 horas, algo totalmente novedoso para la época.

Finalmente, después de tres meses, Bono conquistó al público y se convirtió en la triunfadora junto a Álvaro Ballero. El premio consistía en un automóvil y un contrato para actuar en una teleserie de Canal 13.

Tras el triunfo, fichó en el sello Warner Music y grabó un disco producido por el músico de Los Tres, Ángel Parra Orrego. De este álbum se desprende su mayor éxito musical, Si Pudiera. También grabó el tema central del reality show Protagonistas de la Música.

En el año 2004, la joven actuó en dos producciones: Hippie y Quiero (si tú quieres). Además, entró a estudiar actuación en Duoc UC.

El presente de Catalina Bono en España

Durante su participación en Protagonistas de la Fama, Catalina Bono conoció a Francisco Moller, con quien contrajo matrimonio en 2010 y ese mismo año se trasladó a Madrid, España, para continuar con su vida familiar.

Durante este periodo fuera de Chile, la actriz ha desarrollado su carrera en la música y el teatro. En una entrevista con el medio Solo Artistas Chilenos (2017), indicó que ambas disciplinas "el motor de su existencia".

"Llevo ya siete años viviendo en Madrid y he tomado diversos cursos relacionados con los dos ámbitos. Para mí escribir canciones es algo natural, lo hago desde muy pequeña y me sirve continuamente para conocerme en profundidad y para mantener una relación con las personas que ya no están en mi vida y que sigo amando intensamente", afirmó.

Catalina Bono (2025)

En el año 2017, Catalina estrenó su segundo álbum titulado Cae el mar, que incluye canciones en inglés y español bajo el alero del sello español Martin Music.

A través de su cuenta de Instagram, la recordada exchica reality comparte momentos de su vida familiar y profesional en España.