Preocupación por Luis Miguel: Cantante permanecería hospitalizado en clínica de Nueva York

Medios internacionales aseguraron que el artista está internado, luego de que el mes pasado surgieran reportes sobre un supuesto ingreso por complicaciones cardíacas.

Preocupación existe entre las fanáticas de Luis Miguel. Medios internacionales reportaron que el cantante permanece hospitalizado bajo observación médica tras someterse a una operación.

Según reveló la revista española Semana, el artista mexicano está internado en una clínica en Nueva York debido a una reciente intervención, de la que no se entregaron mayores detalles.

De acuerdo con el reporte, la recuperación de Luis Miguel avanza de manera favorable y es posible que reciba el alta médica en los próximos días.

En mayo también circularon rumores sobre un supuesto ingreso del “Sol de México” a un hospital por posibles complicaciones cardíacas.

Sin embargo, esta información fue desmentida por personas cercanas a él, aunque volvió a cobrar fuerza tras conocerse esta nueva noticia.