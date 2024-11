“Por si habían dudas”: Eskarcita dedicó polémica canción a Íñigo tras alocada fiesta - Chilevisión

Tras la alocada fiesta del pasado jueves donde se viralizaron los videos de Íñigo con una mujer besando su mejilla, Eskarcita subió unas polémicas historias con canciones de desamor y un claro mensaje.

Eskarcita revolucionó las redes sociales este domingo al publicar una serie de videos de desamor, dejando en claro que ya no mantiene una relación amorosa con Íñigo.

Aunque se especuló que habían retomado su romance tras ser vistos juntos en las afueras de un estadio, la pareja dejó de seguirse en redes sociales nuevamente.

Eskarcita zanjó su relación con Íñigo

Eskarcita formó parte de la Gira Teletón en Puerto Montt donde también asistió Skar y ambas se grabaron cantando en el escenario la canción "Te Extraño a lo Vio", de Jairo Vera.

"Si en el fondo tu aún me amas, sólo vuelve, no me importa ni el dinero ni la fama. La llama no se ha apagao', dime cómo suelto el carro re cu...", cantó Eskarcita y puso como descripción "Suelta el carro", haciendo alusión al desamor de una persona.

En esa misma línea, Skar se sumó a cantar la misma parte y levantaron una serie de rumores que insinuaban que ambas querían retomar sus relaciones con Jorge Aldoney e Íñigo López, respectivamente.

Es por eso que este domingo, la influencer grabó una nueva historia en su cuenta de Instagram, cantando la canción "Tu Boda", de Óscar Maydon y Fuerza Regida.

"Me despido, me despido pa' siempre y te deseo suerte y bendigo mi muerte. Se la dedico al amor que nunca funcionó. A la persona que no tiene corazón", fueron las estrofas que Eskarcita cantó en dicho video.

Finalmente, Gálvez escribió: "Por si habían dudas", respecto de las posibilidades de retomar su relación con Íñigo.

Revisa las publicaciones de Instagram: