“Me agarró y me hizo así”: Íñigo develó en qué está su relación con Eskarcita en TikTok - Chilevisión

En un video en su cuenta de TikTok, el ex jugador aseguró que Eskarcita lo "pateó", de una manera muy literal.

En un video en su cuenta de TikTok, el ex jugador dio a entender que Eskarcita lo "pateó", de una manera muy literal.

Íñigo se burla de su quiebre con Eskarcita

"Hermanito Íñigo, ¿se vieron con la bandida?", le preguntó un amigo mientras él se abrochaba las zapatillas de fútbol en una cancha.

"Sí, hermano... no me digas nada", respondió López. "No hablamos nada, ni nos vimos", continuó.

"¿Y qué pasó entonces?", insistió su amigo. "Me agarró y me hizo así", constestó el ex jugador de GH pateando la pelota.

Cabe recordar que Eskarcita e Íñigo estaban pololeando cuando este último ingresó como visita a la casa y participó de un polémico "beso de a tres" con Camila Power y Karina Jerez.

La propia Eskarcita comentó en el racto Espiando la Casa que "me vio la cara. Me fue infiel, yo lo considero infidelidad, con beso triple y con la ex. Y encima cobrando sentimientos, haciéndose el hue… ¡No supiste valorarme, no te importó como me sintiera y todo cae por su propio peso!”