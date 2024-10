Eskarcita sepultó romance con Íñigo en duros términos tras polémico beso: “Para mí solo fue caridad” - Chilevisión

La finalista de la primera temporada de Gran Hermano arremetió con todo contra quien fuera su pololo y también se refirió en duros términos a Camila Power por el beso de a tres.

Scarlette Gálvez, mejor conocida como Eskarcita, tomó una drástica desición sobre su relación con Íñigo López, tras la polémica que este tuvo en su regreso a Gran Hermano por un beso.

El ex jugador visitó la casa más famosa del mundo y el viernes fue protagonista de una intensa fiesta en donde terminó haciendo un beso de a tres junto a Karina Jeréz y Camila Power, esta última con quien tuvo un romance en el encierro.

Eso desató el enojo de la finalista de la primera temporada de Gran Hermano, quien aprovechó su vitrina en el programa de Youtube, Stalkeando, donde sepultó su romance y respondió en duros términos al futbolista.

“Yo creo que tantas personas son responsables como culpables. No considero que nadie se haya obligado a nada, lo pudimos notar perfectamente, querido“, lanzó.

El romance de Eskarcita e Íñigo

“Este fin de semana me dejaste bastante demostrado el tipo de persona que eras y yo con ese tipo de personas no transo. No lo quiero en mi vida, yo tengo mis valores súper claros, sé lo que quiero y lo que no quiero”, aclaró la joven.

Por otra parte, recordó el episodio de Íñigo contra Waldo en el congelado y lo cuestionó en duros témrinos por considerarlo una “insultada de gratis que se pegó, eso la verdad yo no lo voy a perdonar. Uno aquí dando cara por él y ni como defenderte”.

“Me vio la cara. Me fue infiel, yo lo considero infidelidad, con beso triple y con la ex. Y encima cobrando sentimientos, haciéndose el hue… ¡No supiste valorarme, no te importó como me sintiera y todo cae por su propio peso!”, alegó.

En esa misma línea, reclamó que lo que vio de quien era su pololo no la dejó conforme, ya que mostró “actitudes agresivas, violentas e inmaduras. ¿Se dieron cuenta cómo trató a la Diana? Se volvió loco cuando le mostraron las imágenes. Yo con eso no transo”.

”Cara de raj…, poco hombre. Date con una piedra en los dientes que te di la oportunidad. Para mí solo fue caridad que hice un tiempo. Fue un momento humilde”, expresó.

Eskarcita contra Camila Power

Por otra parte, Eskarcita tuvo palabras contra Camila Power y la cuestionó por su actitud de besar a un hombre comprometido y “vender un discurso al peo que se le cae solo con sus conductas lejanas al feminismo”.

“¿Cómo va a considerar ser sororo querer darse un piquito con alguien que tiene polola? Inconsecuente, cara de raj… ”, arrmetió.

Finalmente, y para no dejar espacio a las dudas, la joven aseguró estar “solterisima, yo no quiero que me vean la cara, no me voy a quedar como la más hue… de Chile“.