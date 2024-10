Se desmarcó: Eskarcita salió al paso por dichos de Íñigo contra Waldo en Gran Hermano - Chilevisión

Eskarcita se refirió a la participación de su pareja en el congelado de Gran Hermano, donde tildó a Waldo de "poca cosa" y aseguró que no se podía confiar en él porque era "chanta", causando una ola de críticas.

Este viernes, Eskarcita se refirió a las críticas que está recibiendo Íñigo por los dichos hacia Waldo en la actividad de congelado en Gran Hermano, donde lo tildó de "poca cosa".

La novia de López, quien también fue semifinalista en la primera temporada de Gran Hermano, aseguró que no comparte sus dichos y que él debe hacerse responsable cuando salga de la casa.

¿Qué dijo Eskarcita sobre el congelado de Íñigo en Gran Hermano?

A través de su cuenta de Instagram, Eskarcita señaló: "Quiero tomarme un tiempo para ser transparente con ustedes y aclarar que no comparto en absoluto los comentarios dichos anoche, ya sea ni la visión, ni la forma".

En esa misma línea, agregó: "A cada persona le toca hacerse responsable de sus actos en el momento en que toque hacerlo y nada, quiero aclarar eso. Yo valoro completamente su apoyo, su preocupación, sus palabras hacia mí, pero nada. Eso, les mando un beso".

Íñigo entró a la casa más famosa del mundo el pasado jueves y aprovechó la instancia para decirle a Waldo: "Estuvo mal haberte dicho que de huaso tenías el puro acento hermano, me faltó decirte que eres un mentiroso, un ca... un poca cosa y tu estrategia de no confiar en nadie, eso es porque no se puede confiar en vo'. Eres un chanta".

Los dichos de López generaron críticas dentro y fuera de la casa debido a que sus palabras desestabilizaron a Waldo ad portas de la gran final.

