La honesta reacción de Eskarcita por ingreso de Cony a GH: “No me voy a hacer la loca” - Chilevisión

La ganadora de la primera temporada volvió a la casa la noche de este domingo, donde conoció a los actuales participantes. "Pensé que ibas a entrar más bomba", aseguró Scarlette Gálvez.

La honesta reacción de Eskarcita

"No voy a tener pelos en la lengua. No me voy a hacer la loca", expresó Gálvez durante el programa Sktalkeando junto a Skarleth Labra.

Acto seguido, aseguró que el ingreso de Cony Capelli "lo encontré bastante fome, desabrido, sin sabor, aburrido... esperábamos más".

"Yo creo que todos sus conistas (fans), todos los televidentes, los espectadores de Gran Hermano, al saber que entraba Cony, esperábamos más", continuó.

En esa línea, agregó que "queríamos ver el mundo arder, sin arder en él, y lo único que tuvimos fue una unión de corazones".

"La verdad es que yo, Cony, pensé que ibas a entrar más bomba, claramente no fue la ocasión, vamos ver qué pasa en este tiempo que estés (...) Michelson sigue con la entrada más triunfal de Gran Hermano", fue parte de lo que argumentó.