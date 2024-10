¿Se excedió? Esto fue lo que dijo Íñigo a Waldo que dejó boquiabiertos a los jugadores de Gran Hermano - Chilevisión

El viñamarino regresó a la casa en la recta final del programa como parte de la dinámica del congelado. Al momento de dirigirse a Waldo, le dedicó duras palabras y varios de sus compañeros quedaron con asombro.

La tarde de este jueves, los jugadores de Gran Hermano Chile se vieron sorprendidos con el ingreso de algunos de los ex participantes del programa.

En el marco de la recta final del programa, cuyo gran final será el próximo jueves 24 de octubre, tanto Antonia Casanova como Karina Jerez, Camila Power e Íñigo López volvieron al inmueble más famoso del mundo.

Sin embargo, fue este último quien generó el mayor revuelo con su llegada, pues además de saludar a cada uno de los inquilinos, dejó un duro recado a uno de ellos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿El destinatario? Waldo Villarroel, quien se encontraba en la máquina trotadora al momento de su llegada y tuvo que escuchar inmóvil las palabras del viñamarino para evitar un castigo.

"Waldito, querido, qué bueno verte de nuevo", comenzó diciendo. "Quería decirte que estuvo mal haberte dicho que de huaso tenías el puro acento, hermano", continuó.

A lo anterior agregó: "Me faltó decirte que eres un mentiroso, brother. Un cagón. Un poca cosa. Y tu estrategia, rey, de no confiar en nadie, eso es porque no se puede confiar en voh', hueón. Eres un chanta. Pedrito, ya vas a cachar", cerró.