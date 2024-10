Íñigo furioso tras ver su polémico “beso de 3” en Gran Hermano: “Me quieren dejar como chanta” - Chilevisión

Durante el programa en vivo de este domingo, Diana Bolocco mostró las imágenes de la fiesta. Ante esto, Íñigo López aseguró que fue "forzado" por Camila Power y Karina Jerez.

Iñigo López tuvo una furiosa reacción en Gran Hermano Chile, luego de enterarse que su polémico "beso de a 3" con Camila Power y Karina Jerez fue mostrado en vivo y en directo,

En un contacto con Diana Bolocco, el ex jugador que está de visita en la casa aseguró que sintió "pasado a llevar" y teme que esto pueda perjudicar su relación sentimental con Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita.

"Estoy súper contento y enganchado de la Eskarcita. Aprovecho mandarle un besito, la extraño mucho", expresó.

Respecto al episodio en sí, López indicó que "fui forzado un poco a dar un beso, yo me eché para atrás. Fue una situación muy confusa, estaba borracho por la fiesta".

"Fue una situación muy decepcionante, no sé cómo llamarle, pero puede prestarse para algo malo. Me sentí muy pasado a llevar por lo que pasó y tengo muchas ganas de hablar con mi polola", dijo.

La furiosa reacción de Iñigo al ver su "beso de 3"

La situación no quedó ahí, ya que Karina y Camila aseguraron que "nadie obligó a nadie" y que este hecho puntual no fue con intención de querer separar a Iñigo de Eskarcita.

"Nadie forzó y creo que esa es una acusación gravísima (...) Me gustaría, dentro de lo estúpido que fue, pedir las disculpas correspondientes a quien le haya podido molestar o incomodar. (Fue) innecesario, obvio, hago mi mea culpa", reconoció Power.

Posteriormente, Diana le mostró las imágenes del polémico beso, desatando la ofuscada reacción del futbolista.

"¡Vayámonos a la chu...! Mira cómo me echo para atrás y corro la cara, las dos me agarran y me quieren dejar a mí como chanta", expresó López, mientras sus compañeros intentaban calmarlo.

La molestia fue escalando a tal nivel que Felipe Thompson se paró de su asiento y tomó a Iñigo de la cara para darle un consejo: "Cálmate, estás haciendo un escándalo y va a quedar más la cagada".

Mira el momento acá: