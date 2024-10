Eskarcita criticó desapercibido rol de Íñigo en la final de Gran Hermano: “Deja que las otras se luzcan” - Chilevisión

La conductora de Stalkeando también tuvo palabras para Camila Power y Karina Jerez, luego del polémico beso que terminó con su pololeo.

Scarlette Gálvez, conocida como Eskarcita, entregó una tajante opinión sobre el rol que tuvo Íñigo López en la final de Gran Hermano.

La finalista de la primera temporada habló de su ex pololo, con quien tuvo un polémico quiebre por el beso que se dio con Camila Power, y lanzó una crítica por la actitud que tuvo en la noche final.

Cabe recordar que los jóvenes tuvieron un fugaz romance que llegó a su fin el pasado fin de semana, luego de que el futbolista ingresara de visita a la casa más famosa del mundo.

Desapercibido rol de Íñigo

Eskarcita y Skarleth Labra comentaron la aparición de Íñigo en la noche final de Gran Hermano y hablaron de su decisión por restarse del protagonismo ante las cámaras en el programa de Youtube, Stalkeando.

“¿Cachaste que Íñigo ayer ni apareció? Como un fantasma“, intervino Mereguito. Fue ahí donde Galvéz aprovechó de criticar a su ex y de paso también a Camila Power y Karina Jerez.

“Siento que no debería actuar así, porque al fin y al cabo, deja que las otras se luzcan, como si ellas no hubieran hecho nada malo. Y les da la razón de que él sí hizo algo malo. Las otras ahí sonriendo y que él ande ahí con la cola entre las piernas… No sé“, comentó.

Sin embargo, también entregó un nuevo dato sobre una fiesta en la que compartieron los tres en cuestión y aseguró que “pero después fue para Amanda con todas“.

Revisa el momento acá: