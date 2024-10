“Me pillaron”: Eskarcita aclaró rumores de reconciliación con Íñigo - Chilevisión

La ex pareja fue sorprendida a la salida del Estadio Monumental en una actitud cariñosa. “Me dijeron que no lo suba”, comentó un fanático que logró sacarse una foto con los participantes de Gran Hermano.

Tras varios rumores de que Eskarcita e Íñigo López habrían retomado su romance, la ex participante de Gran Hermano Chile se tomó las redes sociales para aclarar su actual estado sentimental.

Es importante recordar que la conductora de Stalkeando la Casa le puso fin a la relación luego de que el ojo de GH captara a su pareja, a solo semanas de formalizar su pololeo, participando en un beso de a tres junto con Camila Power y Karina Jerez.

Eskarcita aclaró los rumores

Este martes, los jóvenes fueron sorprendidos saliendo juntos del Estadio Monumental, luego del partido de Colo Colo con Magallanes. En el registro se puede ver a ambos caminando juntos en una actitud cariñosa.

“Prohibido que salga de acá. Me dijeron que no lo suba”, publicó un usuario de redes sociales junto a una foto de ambos ex participantes de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, a raíz de los cuestionamientos de sus seguidores, Eskarcita salió a aclarar los rumores de que regresó con su ex pareja, a través del tiktoker Danilo 21: “Chiquillos, me pillaron (…) No significa nada, no hemos vuelto”.

“Las entradas las teníamos compradas hace rato. Nos topamos allá y no significa nada. En el video tampoco hay beso, no hay nada. Eskarcita sigue soltera y cada uno es libre de hacer lo que quiera”, afirmó la conductora del react.

Si bien algunos usuarios apoyaron la decisión de la joven, otros cuestionaron la veracidad de sus palabras, argumentando que las entradas habrían salido después de que Íñigo fuera sorprendido con Camila Power.