¿Segunda oportunidad? Eskarcita e Iñigo fueron captados juntos tras su quiebre - Chilevisión

Los ex Gran Hermano tuvieron un bullado quiebre tras el polémico segundo paso del joven por la casa y su cercanía con Camila Power.

Al parecer Eskarcita e Íñigo López habrían dejado atrás sus conflictos para retomar su romance, luego de su quiebre a raíz de un polémico beso de tres en Gran Hermano Chile.

Hay que recordar que la finalista de la primera temporada del reality show decidió ponerle fin a su pololeo con el ex jugador tras casi un mes.

Todo ocurrió tras una visita del futbolista a la casa más famosa del mundo, en donde en medio de una fiesta tuvo un acercamiento con Camila Power y Karina Jeréz.

“Me vio la cara. Me fue infiel, yo lo considero infidelidad, con beso triple y con la ex. Y encima cobrando sentimientos, haciéndose el hue… ¡No supiste valorarme, no te importó como me sintiera y todo cae por su propio peso!”, alegó la influencer en esa oportunidad.

¿Eskarcita e Íñigo juntos otra vez?

Tras el conflicto, Eskarcita e Íñigo fueron captados juntos otra vez la tarde del martes a la salida del Estadio Monumental, luego del partido de Colo Colo contra Magallanes.

El registro fue difundido por diversos usuario en X, donde se ve a los jóvenes sonrientes y en una actitud cariñosa.