Camila Power comentó beso con Íñigo y Karina lanzó drástica advertencia en Gran Hermano - Chilevisión

Camila aseguró que no tiene responsabilidad en los hechos y le restó importancia, mientras que Karina lanzó una ácida advertencia por la actitud de Íñigo tras el beso en Gran Hermano.

Este sábado, Camila Power contó lo que sucedió cuando besó a Íñigo con ayuda de Karina en la última fiesta de Gran Hermano y Jerez lanzó una drástica advertencia.

La dupla se encontraba en el patio tomando sol cuando se pusieron a analizar las posibles teorías de lo que pudo haber pasado con los seguidores y Eskarcita, la pareja de Íñigo, tras el polémico beso, momento en que Camila le bajó el perfil a lo sucedido.

Camila Power se refirió al beso con Íñigo en Gran Hermano

"Anoche hue... no ¿Qué estará pasando afuera con eso de anoche? ¿Algún presentimiento?", preguntó Karina, a lo que Camila respondió: "Desconozco, no hue... fue un juego como rápido, whatever (como sea), yo no tengo nada que...".

Karina la interrumpió y agregó: "No, estamos claros que no. Hay que esperar a que el Íñigo baje un cambio. Yo no se lo voy a bancar".

Esto se debe a que Íñigo se retiró enojado de la fiesta, tras haber rechazado en más de una ocasión a Camila y luego, en el patio, discutió con ella sobre lo sucedido.

Durante esta mañana los ánimos han estado caldeados en la casa, por lo que Íñigo ha interactuado más con Pedro y Felipe, mientras que Eskarcita entregó escuetas declaraciones en donde bromeó con la infidelidad.

Revive el momento: