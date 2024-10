“Llegaste a puro hundirte”: Michelle Carvalho no tuvo piedad en reencuentro con Camila Power en GH - Chilevisión

Camila Power volvió a la casa más famosa del mundo para acompañar a los jugadores por unos días. Sin embargo, tuvo un fuerte cara a cara con la brasileña.

Un tenso cara a cara tuvieron Michelle Carvalho y Camila Power, tras el reingreso de la ex jugadora a la casa de Gran Hermano Chile.

Power, quien durante la tarde de este jueves participó en la actividad del "congelado", volvió como invitada por unos días.

Fue en ese contexto que, en vivo y en directo, Camila regresó a la casa y saludó con cariño a cada uno de sus ex compañeros, a excepción de Michelle.

El tenso reencuentro de Michelle Carvalho y Camila Power

Los jugadores le comentaron a Camila que justo estaban hablando con Diana Bolocco cuando ingresó a la casa.

"¿Y qué estaban hablando?", preguntó Power, a lo que Michelle respondió con total honestidad: "De lo fome que eres".

"¡Soy fome!, ¿por qué?", consultó la actriz, a lo que la modelo brasileña contestó que "sí, porque llegaste a puro hundirte".

"En vez de llegar a lucirte por el poco tiempo que estuviste y tanto alegaste que te faltó oportunidad, viniste a hablar puras hue...", agregó.

Ante esto, Camila afirmó "igual estoy aquí ahora, así que tengo mucho tiempo para hablar". En tanto, Michelle sostuvo que "por pena, te trajeron de aburrida no más". "No tengo tiempo para eso, no quiero", cerró Power.

¿Quiénes reingresaron a Gran Hermano Chile?

Cabe mencionar que la ex jugadora sólo estará por unos días en la casa, al igual que otros ex participantes:

Camila Power

Íñigo López

Antonia Casanova

Karina Jerez

Mira el momento acá: