“Se pasó”: Linda y Antonia repudiaron beso de Íñigo con Camila en Gran Hermano - Chilevisión

Antonia aprovechó la conversación para contarle a Linda que salió a una fiesta con Pato fuera de Gran Hermano y él le habría lanzado una tajante advertencia respecto del comportamiento de Íñigo.

Linda y Antonia se mostraron enfurecidas tras el beso entre Camila Power e Íñigo en la fiesta de Gran Hermano y cuestionaron el actuar de López, quien se encuentra en una relación amorosa con Eskarcita.

Además, Antonia le confesó a Linda que salió de fiesta con Pato y él le hizo una tajante advertencia si es que Íñigo no regula su comportamiento y sus dichos hacia él.

Antonia y Linda cuestionaron beso de Íñigo y Camila en Gran Hermano

"La ca... se pasó. Ojalá que no lo muestren. Eso tiene que decir, que no lo muestren", señaló Antonia en cuanto la fiesta terminó, a lo que Linda sentenció: "Se manda ca... tras ca...".

La dupla se aisló del resto de la casa para conversar sobre el tema, mientras Íñigo solicitaba entrar al confesionario para hablar del tema. Fue en ese momento cuando Antonia le hizo una impactante confesión.

"Yo estuve hablando caleta de rato con él por la hu... del Pato (...) Le dije: 'Yo como amiga te voy a dar un consejo. Si quieres lo tomas, si no, no'", relató Antonia.

En esa misma línea, explicó que le dijo a Íñigo que cada vez que hablaba de Pato "le das importancia, le das sentido a lo que él dice", y también reveló que se fue de fiesta con Esteffan recientemente.

En dicha oportunidad, él le habría hecho una tajante advertencia: "A mí igual me cae bien el Pato, pero me da lata que tenga esa hue...y me dijo: 'Si el me sigue hue... yo voy a hablar todo lo que sé", cerró.

Revive el momento: