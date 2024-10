Miguel confiesa cómo fue reencontrarse con Antonia: Detalló sus planes juntos fuera de Gran Hermano - Chilevisión

Luego de unos minutos juntos, la pareja volvió a dividirse, esta vez por decisión del público, sin embargo, cada uno tiene altas esperanzas de reencontrarse fuera del encierro.

Miguel Martínez es el último jugador que ha abandonado la casa de Gran Hermano, y mientras se preparaba para volver al mundo real, abrió su corazón respecto a Antonia Casanova.

Y es que, pese al reingreso de la hija de Yuyuniz Navas, como invitada en la recta final del reality show, el público terminó sacando del juego al español, justo la misma noche de su reencuentro.

¿Qué dijo Miguel sobre su futuro con Antonia?

De camino a Chile, el equipo de Gran Hermano puso a prueba a Miguel con una divertida trivia, en la cual el español reveló cómo se sintió cuando Antonia entró para el congelado y, más tarde, llegó de visita al encierro.

"La verdad es que me sorprendí porque llevaba sin verla, creo que fue, un mes y una semana, y al verla me generó esa ilusión, esas ganas de volver a estar con ella, sentirle cerca, apapacharla", aseguró el ex participante de la casa más famosa del mundo.

Sobre la misma, Miguel confesó cuáles son sus planes para el futuro con Casanova, cuando esta vuelva a despedirse de la casona en Argentina.

"Por supuesto, ya tenemos algún plan que otro, que verán ahí por las redes", agregó Martínez, dejando abierta la posibilidad a que la pareja siga fuera de Gran Hermano Chile.

Revisa AQUÍ lo que dijo Miguel tras salir de GH: