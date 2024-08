Yuyuniz Navas recreó reacción de Eli de Caso por consentimiento de Antonia y Miguel en GH - Chilevisión

La madre de Antonia Casanova se refirió al íntimo momento que vivió su hija con Miguel Martínez.

Eli de Caso, abuela de Antonia Casanova, no habría quedado indiferente por el consentimiento que dio su nieta en Gran Hermano Chile.

La joven de 23 años y sexta eliminada del reality show estuvo presente este lunes en los estudios de Chilevisión, donde abordó un íntimo momento que vivió junto a Miguel Martínez.

“Creo que el tema del consentimiento no se entiende bien, porque, aunque no pase nada, están las dos partes de acuerdo en lo que está pasando. No significa que vaya a pasar algo o no”, dijo Casanova.

La reacción de Eli de Caso por consentimiento de Antonia

Yuyuniz Navas, madre de la reciente eliminada de Gran Hermano Chile, estaba de invitada en el panel y fue consultada sobre este acercamiento de su hija con Miguel.

“Si los dos están ahí, en pleno consentimiento, está bien. Es parte de crecer”, respondió la actriz. “Liberal la Yuyuniz”, destacó Michael Roldán, integrante del panel.

Posteriormente, Diana Bolocco señaló: “Antonia dijo que a su abuela (Eli de Caso) le hubiera parecido no tan malo como a tu mamá”.

Ante esto, Navas descartó tajantemente esta afirmación y aseguró que la icónica ex presentadora de TV “se infarta, yo creo”.