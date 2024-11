Jorge respondió a críticas por su quiebre con Skar: “Pensé varias veces en...” - Chilevisión

El ex jugador de Gran Hermano aseguró que la cantidad de comentarios que recibe influyó en su salud mental al punto de reconsiderar su participación en el Mister Mundo.

Tras su bullado quiebre sentimental con Skarleth Labra, Jorge Aldoney publicó un sentido mensaje en sus redes sociales este jueves, en el que se refirió a los comentarios de odio que recibe debido al término de la relación.

El ex jugador de Gran Hermano hizo hincapié en que él también es una persona con sentimientos y que todo lo que está pasando en su vida últimamente le está afectando.

¿Qué dijo Jorge Aldoney?

A través de su cuenta de Instagram, Aldoney señaló: "Primero agradecer a mis amigos, que me han hecho sentir muy afortunado. Me he decepcionado mucho de otras personas, pero siento que es parte de este juego".

En esa misma línea, aseguró: "Soy solitario porque no me gusta molestar al resto. No soy una persona fría, las cosas me duelen también. Me duele la apatía, cre crean cosas de mí que no son, que piensen que no siento, que no quiero, que no amo".

Aunque no dedicó el mensaje directamente a alguien, Jorge sí aclaró que "lloro igual que todos y últimamente lo hago súper seguido. No merezco que nadie piense que soy una mala persona".

Aldoney confesó que si pudiera retroceder en el tiempo, elegiría no ingresar a Gran Hermano, pero también confesó que considera este periodo como un tiempo de aprendizajes.

En esa misma línea, ad portas de ir a participar en el Mister Mundo como representante nacional, aseguró que no se enucentra en un buen estado mental: "Pensé varias veces en no ir. Siento que nadie pensó en eso, en que había que cuidarme, pero no importa, tengo harto pecho para ponerle a las balas y lo saco adelante, me da igual".

Finalmente, Jorge cerró su escrito con: "Sigan hablando, desconociéndome y creyendo lo que quieran", mientras que acompañó el texto con una imagen de su rostro, sin embargo la borró en cuanto se masificó en redes sociales, horas más tarde.

Revisa la publicación de Instagram: