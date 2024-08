Por segunda vez: Jorge Aldoney anunció el término de su relación con Skarleth Labra - Chilevisión

Aldoney había anunciado el pasado 31 de julio que su relación amorosa con Skarleth había terminado y ofreció pidió disculpas asegurando que se trató de un "arrebato", sin embargo, en esta oportunidad se dejaron de seguir en redes sociales.

Los fanáticos de "Jorleth", la pareja conformada por Jorge Aldoney y Skarleth Labra, se encuentran consternados luego de que el ex Mister Chile anunciara en redes sociales que su relación amorosa habría terminado.

El pasado 31 de julio la pareja se enfrentó a rumores de quiebre, sin embargo el mismo Jorge desmintió los hechos, catalogando la situación como un "arrebato" y señaló: "Cualquiera comete errores, cualquiera da declaraciones adelantadas a los hechos".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo Jorge Aldoney sobre su quiebre con Skarleth Labra?

Sin embargo, durante la noche de este miércoles los seguidores se percataron que ambos se dejaron de seguir en Instagram y durante la transmisión de Fuera de la Casa, fue consultado al respecto, por lo que Jorge dio sus declaraciones a través de la misma red social.

"Yo les agradezco enormemente todo su apoyo y, es cierto, mi relación fue pública desde un inicio, por eso les debo tanto y les agradezco todo su cariño", expresó Jorge a través de su canal de difusión.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En esa misma línea, agregó: "Ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella".

Por otro lado, Aldoney sentenció: "Y no voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto. Cariños".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Con dicha declaración, Jorge dio por cerrado el tema, mientras que Skarleth no se ha referido a la situación, sin embargo, sus seguidores en redes sociales se mostraron consternados al respecto, puesto que se trata de una de las parejas más queridas del espectáculo.