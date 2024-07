Jorge despejó dudas sobre relación con Skarleth: “Cualquiera comete errores” - Chilevisión

El ex jugador de Gran Hermano compartió un video en redes sociales donde aclaró en que está su relación con Skarleth Labra tras los rumores de quiebre.

Jorge Aldoney salió a aclarar las dudas sobre un posible quiebre con Skarleth Labra, con quien inició un romance al interior de Gran Hermano Chile.

A través de redes sociales, el ex jugador del reality de Chilevisión compartió un video refiriéndose al actual estado de su relación con Labra.

¿Siguen pololeando Jorge Aldoney y Skarleth Labra?

Aldoney partió señalanado que "como todas las parejas en la vida común y corriente a veces tenemos peleas, desacuerdos, separaciones momentáneas, mandadas a la chu...".

"Los arrebatos, lamentablemente, ahora son públicos, que tienen que ver con el tema de las redes", agregó el modelo, quien horas antes había compartido un tuit confirmando el quiebre y lo eliminó minutos después.

"Cualquiera comete errores, cualquiera da declaraciones adelantadas a los hechos. Les quiero informar que está todo bien con Skarleth", complementó.

Asimismo, el ex Mister Mundo Chile hizo un llamado a no "tirarle hate (odio)" a su pareja. "Ninguno de los dos se lo merece, no estén inventando cosas de ella que haya pasado conmigo", apuntó.

"La vida privada de nosotros sólo nosotros dos la conocemos. Independiente de que hayamos tenido una relación pública, nosotros seguimos siendo personas privadas puertas adentro", añadió.

"Nosotros con Skarleth seguimos pololeando, así que todo bien como siempre, quería dejar eso en claro", concluyó.

Segundos después, Jorge también compartió una fotografía en sus historias de Instagram, donde aparece en compañía de Labra y sus mascotas.

Mira las publicaciones acá: