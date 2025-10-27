“Por dentro temblaba”: Pamela Leiva mostró el antes y después a 17 años de su cirugía bariátrica - Chilevisión

A través de Instagram, la comediante compartió una emotiva reflexión a casi dos décadas de la operación. "Sentí que algo en mí también se despedía", afirmó.

Pamela Leiva compartió una emotiva reflexión a 17 años de la cirugía bariátrica que le cambió la vida.

Recordemos que, tras saltar a la fama en 2009 después de participar en el reality show "1810", la comediante entró a pabellón para someterse a esta cirugía.

A través de Instagram, Leiva compartió imágenes del antes y después.

La emotiva reflexión de Pamela Leiva

“17 años de mi cirugía bariátrica. Les dejo lo que escribí después de ingresar al pabellón: me encontraba sentada en la camilla, con las medias antitrombóticas torturando mis rechonchas piernas", partió diciendo.

Luego, escribió: "Mi mamá me miraba con esa sonrisa nerviosa que intenta esconder el miedo, y su abrazo me confirmó que las dos estábamos sintiendo lo mismo: incertidumbre… pero también esperanza”, escribió.

“Al entrar a la sala, todo parecía una nave espacial. Respiré profundo, mientras el doctor Camilo Boza tomaba mi mano y me preguntaba si todo estaba bien. Dije que sí, aunque por dentro temblaba. La anestesista me pidió contar del 10 al 1, y mientras la luz se alejaba, sentí que algo en mí también se despedía”, agregó.

“Y comienzo... 10, uff; 9, ya vámonos; 8, Dios, cuídame y guía las manos de mi doctor; 7, gracias; 6, aún estoy asustada; 5, estoy feliz; 4, se aleja la luz; 3, todo se escucha lejos; 2, me estoy muriendo... 1, para volver a nacer”, complementó.

La humorista cerró la publicación afirmando que "se vienen proyectos maravillosos que tienen que ver con mi historia, y estoy feliz porque pronto podrán ver la luz".