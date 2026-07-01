Pancho Melo sacó risas al “palabrear” en vivo a querido actor: “Tiene alma de niño y siempre llega tarde”

Cuando comenzaba la emisión de su programa en YouTube, el reconocido intérprete no dejó pasar que su flamante invitado presentara considerables minutos de atraso.

“Él cree que el mundo gira en torno a él”. Con esas palabras, Francisco Melo apuntó en vivo en contra de un reconocido actor que estaba invitado a su programa y que presentaba un importante retraso.

Fue en la emisión de este martes de Pancho al Cuadrado donde, en compañía de Daniela Lhorente, lanzó sus dardos a su colega Max Salgado, quien “se caracteriza por llegar tarde, y hoy no fue la excepción”.

“Así que los invito a hacerle bullying”, agregó, siempre en clave de humor. Según dijo, el intérprete ha sido “hijo” de ambos en diversas producciones, por lo que explicó que “existe un vínculo con él, que nos ha acompañado extrañamente durante muchos años”.

“Tiene alma de niño y se levanta tarde, y siempre llega tarde, y llega atrasado… ¡No! Te pasaste para llegar atrasado”, agregó entre risas. “Pero bueno, hay que perdonarlo, si uno lo quiere igual”.

Luego, continuó Melo: “Le dije ‘Max, máximo puedes llegar 10 para las 10”. Así, cuando ya habían pasado veinte minutos, siguió su reclamo: “Las 10:10… entendió mal el hue…”.





La defensa de Max Salgado

Tras la larga y divertida arremetida del actor, finalmente Salgado llegó al estudio y, ante la pregunta de cuál era su excusa, optó por responder por humor: “¿No alcanzo a pasar por maquillaje?”.

Acto seguido, Melo contestó: “Estábamos hablando de la impuntualidad y por qué los impuntuales se excusan criticando a los puntuales, ¿tú haces eso?”. “¡No! Pero yo no entiendo las cosas que parten tan a la hora“, dijo el victimario.

“Ya que quedó totalmente en evidencia: soy un hue… profundamente impuntual, y no es algo de lo que esté orgulloso; pero tampoco es algo que esté tratando de cambiar, evidentemente”, agregó.