Pamela Díaz advirtió a hija de Rafael Araneda sobre los reality: “No tienes dónde” - Chilevisión

La Fiera hizo un conteo de los privilegios que pierde al entrar en un programa de telerrealidad, mientras aconsejaba a Martina Araneda Vacarezza sobre la posibilidad de ingresar a uno.

Pamela Díaz se fue de vacaciones a Miami y aprovechó de visitar a Marcela Vacarezza y Rafael Araneda en su podcast familiar Tenemos que hablar, instancia en que la Fiera aprovechó para conversar con la hija mayor del matrimonio, Martina, sobre su pasión por los reality show.

La joven de 24 años ya ha dejado caer su fanatismo por este tipo de programas de televisión, sin embargo, también ha confesado el nulo apoyo de sus padres ante la posibilidad de participar en uno de ellos.

Los tips de Pamela Díaz a Martina Araneda

"¿Qué hacemos con esta niñita que le encantan los reality?", partió consultando Rafael a la Fiera sobre su hija mayor, quien dicen ser una gran seguidora de la telerrealidad.

"Yo iría feliz, pero no me dejan, no tengo el apoyo de estos dos", comentó Martina sobre el tema, a lo que Pamela le entregó un valioso consejo: "Ándate de esta casa. Te vas directo al reality y ahí vas a ver qué pasa, si tus papás tienen razón o no".

Sin embargo, la joven explicó que entiende las negaciones de sus padres, a pesar de todo. "Tienen razón de que es complicado, hay que saber manejarlo y todo, pero yo creo que si ellos son del mundo de la tele, deberían dejarme más fácil que la gente que no es del mundo de la tele".

Sin cambiar de opinión, Vacarezza argumentó que no es lo mismo un programa de televisión a un reality. "Uno te puede decir ciertas cosas o no, pero ya estando encerrado se olvida todo. Vas a estar con gente desordenada, gente que no hace nada (...) saca lo peor de ti", explicó la madre.

No obstante, Pamela Díaz no estuvo de acuerdo con esto último: "no te va a sacar lo peor de ti, esta no es lesa tampoco", comentó sobre Martina.

En este sentido, la Fiera explicó que en su vida diaria ella no es conflictiva, pero encerrada, es diferente, por lo que le advirtió sobre a qué se podría enfrentar. "No tienes comida que a ti te guste, no tienes dónde dormir bien (...) tienes un montón de cosas que te hacen sentir incómoda. Si tengo que soportar a 20 que me caen mal, voy a discutir", dijo sobre su experiencia realities show.