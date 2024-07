Pamela Díaz desclasificó episodio en histórica “mala onda” hacia Carolina de Moras: “Me cae mal” - Chilevisión

La Fiera conversó con la familia Araneda Vacarezza en su programa de YouTube y explicó cómo fue el tener que compartir con la modelo. "Me cae mal todavía", aseguró.

Pamela Díaz se refirió a su "mala onda" con la animadora Carolina de Moras y reveló detalles de la época en la que trabajan juntas y no se saludaban.

La Fiera conversó con la familia Araneda Vacarezza en su programa de YouTube y explicó cómo fue el tener que compartir con la modelo.

Pamela Díaz explicó mala relación con Carolina de Moras

"Yo no saludaba a la Carola de Moras porque me caía pésimo. Me cae mal todavía", explicó Díaz.

En esa línea, agregó que "en ese tiempo, que trabajamos como tres años, por supuesto que no quería saludarla, si ella tampoco quería saludarme".

Tras eso, Marcela Vacarezza intervino para decirle que "si te vas a sentar en el mismo panel con ella, tienes que saludar".

Acto seguido, Pamela le contestó que "no, porque una vez ella no me saludó y yo tampoco lo sentí incómodo y tampoco la saludé, entonces no era tema".

Rafael Araneda, por su parte, también intervino al confesar que "para mí era tan incómodo".

"Ella llegaba y saludaba a todos, cuando me pasaba a mí me saltaba (...) y yo hacía lo mismo", reconoció Pamela.