“No es lesa”: Pamela Díaz descolocó con consejo para que Martina Araneda ingrese a reality - Chilevisión

Pamela Díaz aconsejó y alentó a la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Martina Araneda, para que cumpla su gran sueño: Entrar a un reality.

La Fiera participó del programa que tiene el animador junto a su familia en YouTube y fue consultada por Rafael sobre qué es lo que pueden hacer cómo familia para que Martina desista de su deseo.

Pamela Díaz aconsejó a hija de Rafael Araneda

“Oye, Pamela, ¿qué hacemos con esta niñita que le encantan los realities? Tú, que has sido la realities”, le preguntó Rafael a Díaz.

Martina, por su parte, aseguró de inmediato que "yo iría feliz, pero no me dejan. No tengo el apoyo de estos dos".

Fiel a su estilo, Pamela preguntó: "¿Hasta qué edad se tiene que pedir permiso?".

"Hasta que los padres se mueran hay que pedir permiso”, contestó Rafael, una respuesta que no le gustó a Díaz.

El resto de los hijos de Araneda y Vacarezza intervinieron y revelaron que "quedamos que era mientras vivamos bajo el mismo techo".

"Ándate de esta casa"

Tras escuchar la discusión, Díaz aconsejó a Martina: "Por eso te dije: Ándate de esta casa. Si te vas a ir, te internas en un reality, vas a llegar a la final".

"Por eso, me voy al reality, por eso me voy de la casa", agregó Martina.

"Y no vas a saber nada de tus papás, que te vean en la tele (...) Te vas directo al reality y ahí vas a ver qué pasa, si tus papás tienen razón o no tienen razón", bromeó Pamela.

La joven, por su parte, agregó que "yo creo que no tienen (razón) (...) O sea, en algunas cosas tienen y en otras no (...) Tienen razón de que es complicado, que hay que saber manejarlo y todo. Pero yo creo que si ellos son del mundo de la tele, deberían dejarme de más fácil, que la gente que no es del mundo de la tele".

"Por lo mismo, porque conozco la tele", respondió Rafael.

La reflexión de Marcela Vacarezza

Su madre, en tanto, arremetió al decir que "es distinto un programa de televisión a un reality, porque uno te puede decir ciertas cosas, pero estando encerrado ya se olvida todo".

“Por ejemplo que ella es llorona, que llora cuando tiene un problema y discute, entonces, decirle ‘Martina, no llores, controla esta cuestión, vas a estar con gente desordenada, gente que no hace nada’. Lo puedes controlar por un par de días, pero después ya se olvida. Te saca lo peor de ti", reflexionó.

Pamela Díaz le bajó el perfil y respondió que "no te va a sacar lo peor, si esta no es lesa tampoco".