“Falta la abuela acá”: Michelle Carvalho lanzó “palo” a Eli de Caso durante pelea con Antonia en Gran Hermano - Chilevisión

Michelle no se guardó nada durante un nuevo encontrón con Antonia, donde incluso hizo mención a Eli de Caso, a raíz de la participación de Yuyuniz con su hija en el reality de Chilevisión.

Un nuevo encontrón se produjo entre Michelle Carvalho, Yuyuniz y Antonia durante el contacto con Diana Bolocco al interior de la casa de Gran Hermano Chile, donde incluso la brasileña apuntó a Eli de Caso.

Todo comenzó cuando Michelle y Antonia seguían discutiendo sobre la polémica crema de Yuyuniz, donde Carvalho lanzó: “Mira, cachai' la educación, no entiendo. (...) Tal madre, tal hija, el dúo, más rato también meten a otros familiares”.

“Está la madre, está la hija, falta la abuela acá, traigan a la familia entera acá”, continuó Michelle, haciendo referencia a la ex conductora de televisión.

Sin embargo, la jugadora siguió con su descargo: “Traigan a mi mamá también para que me pueda defender (...) yo entré sola (...) yo no tengo a mi mamá acá que este de gallito atrás defendiendo (...) me parece injustísimo”.