“Me echó una macumba”: Michelle Carvalho lanzó grave acusación contra Yuyuniz por comida en Gran Hermano Chile - Chilevisión

La jugadora oriunda de Brasil se acercó a Gran Hermano tras la intensa pelea que tuvo con Yuyuniz para acusarla de haberle puesto algo a la comida.

Tras una intensa pelea entre las jugadoras, Michelle llegó hasta el confesionario de Gran Hermano Chile para acusar a Yuyuniz de darle comida en mal estado.

Todo habría ocurrido cuando Yuyuniz cocinaba arroz con leche según Michelle, cuando le regaló un vaso. "Y misteriosamente, desde entonces que comí lo que ella me dio con sus manos, yo me enfermé”, afirmó Carvalho.

“Justo antes de mi cumplaños que es mañana, me parece muy bizarro. Entonces yo no sé si deberían hacer un estudio en las imágenes por si me echó algo en mi vaso o pura mala energía que me echó ahí, una macabumba, un budú con sus manos”, complementó Michelle.

Sin embargo, Gran Hermano descartó dicha situación debido a que se encuentra permanentemente vigilando, pero no descartó la presencia de malas energías, en tono de broma.

Luego, la ex participante solicitó limón y bicarbonato para mejorar de su malestar estomacal, trasnparentando a Gran Hermano una cómica situación por la que no quería pasar.