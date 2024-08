“En Miami nunca encontré mi lugar”: Florencia Araneda sinceró por qué volvió a Chile - Chilevisión

"Mucha gente se quiere ir a Estados Unidos, pero yo llegué más grande a vivir allá y en Chile tenía mi vida armada. Y en la medida que iban pasando los años, nunca encontré mi lugar", sinceró.

Florencia Araneda estuvo durante cuatro años viviendo fuera de Chile, pero ahora regresó al país para retomar ciertos detalles de su vida que echaba de menos.

"Mucha gente se quiere ir a Estados Unidos, pero yo llegué más grande a vivir allá y en Chile tenía mi vida armada. Y en la medida que iban pasando los años, nunca encontré mi lugar", sinceró.

La joven se encontraba estudiando en Miami, Estados Unidos, aunque no necesitó dejar su carrera para retornar al otro extremo del continente. Ahora asiste a sus clases a través de internet.

Sin embargo, corría el rumor de que la nostalgia no sería la única razón que la habría traído de vuelta. Aunque, según su propia versión, esto estaría alejado de la realidad.

"No me gusta la tele"

"No, no, para nada", respondió Florencia a LUN una vez consultada por su eventual presencia en un reality show. Y es que sus planes apuntan a otra plataforma.

"A mí me gustan mucho más las redes sociales que la televisión. No me gusta la tele y no me sentiría cómoda en un reality, no calza con mi personalidad", aseguró.

Además, transparentó que planea sacar provecho de esta tendencia: "La idea es reactivar mis redes sociales, que es algo que me encanta. Era un beneficio estar en Estados unidos para mis redes sociales, pero también creo que en Chile puedo darles más fuerza", cerró.

