“Nunca supe qué pretendía”: Adulto mayor encaró a Ricardo Meruane durante show en Talca

El comediante fue acusado de “agredir” a este hombre del público, sin embargo, el resto de los presentes lo pifió por la interrupción.

El humorista Ricardo Meruane compartió en sus redes sociales un particular momento que vivió durante un show en Talca, donde un adulto mayor se subió al escenario para encararlo por la rutina.

Según registraron los espectadores presentes, el desconocido acusó al comediante de “agredirlo”, mientras le recordaba las pifias que recibió Meruane en el Festival de Viña.

Qué le pasó a Meruane en su show en Talca

A través de su Instagram, Ricardo mostró la inesperada intervención de una persona del público durante su show en el bar ‘Gato Loco’ de Talca hace un par de días, cuando un adulto mayor subió al escenario para encarar directamente al humorista por ofenderlo durante la rutina.

“Tú me estás agrediendo a mí. ¿Cuántas veces has participado tú en el Festival de Viña? ¿No te recuerdas de las pifias que has tenido?”, le comentó el hombre molesto.

Desconcertado con la situación Meruane solo le respondió: “¿Qué tiene que ver eso?”.

“¿Usted cree que a la gente le da para repartir la plata, jefe? ¡No lo pifien, por favor!”, añadió entre risas el comediante , divirtiendo al público presente.





No obstante el adulto mayor, aún molesto recalcó: “Yo no trabajo por plata”, para luego bajarse del escenario.

Tras terminar su show, Meruane compartió el video de lo sucedido en Instagram y comentó: “Energizante y desconcertante momento el sábado en Talca. Nunca supe qué pretendía este señor que me encaró diciendo que yo lo había ofendido”.

“Le agradezco porque son momentos únicos que ni ensayados resultan mejor”, concluyó Ricardo.

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