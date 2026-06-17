“Nos abuchearon”: Cony Capelli explicó su reacción tras tenso momento con fans de Yiego en Fiebre de Baile

A través de redes sociales, la ganadora de Gran Hermano Chile se refirió al intercambio con parte del público que apoyaba al influencer. “No me gusta que me pongan el pie encima”, afirmó sobre su reacción en vivo.

Cony Capelli salió a explicar el tenso momento ocurrido en el último capítulo de Fiebre de Baile, donde tuvo un intercambio en vivo con parte del público que apoyaba a Yiego Pizarro.

La ganadora de Gran Hermano Chile aseguró que su molestia no se debió a que los asistentes alentaran a otro participante, sino a conductas que consideró una “falta de respeto”.

“Cada vez que me presento están todos los teams (…) son súper respetuosos y apoyan desde el cariño”, señaló. Sin embargo, afirmó que en esta ocasión “también se nota cuando no es desde el cariño”.

“A nosotros nos abuchearon, empezaron a decir tonteras, a decir cosas feas”, relató Capelli. Además, sostuvo que algunas personas que estaban presentes para apoyarla también fueron objeto de comentarios incómodos.





“Una de las chicas que estaba ahí después me habló y se puso a llorar (…) le decían ‘oye, acá hay una infiltrada, sáquenla’”, aseguró.

Capelli defendió su postura y enfatizó que seguirá exigiendo respeto tanto para ella como para su compañero de baile, Angelo Pernía. “No me gusta que me pongan el pie encima y no le voy a permitir” y agregó: “Te puede no gustar, puedes apoyar a otro, pero sin odiar”.

El tenso momento de Cony Capelli con fans de Yiego Pizarro

Los nuevos dichos de Capelli surgieron luego de las reacciones que provocaron sus declaraciones en pantalla.

Durante la emisión del programa, la participante cuestionó la actitud de parte de la barra de Yiego Pizarro, señalando que existen “maneras y maneras” de apoyar a un concursante. “Uno tiene que ser respetuoso con la otra pareja”, señaló.

Sus palabras fueron respondidas por el propio influencer. “Nunca quisieron pasar a llevarla; es primera vez que vienen, entonces están alegres”, precisó.

“Estamos en una pista de baile, no es un estadio (…) Uno tiene que concentrarse. Yo siempre apoyo a mis compañeros, pero hay maneras también de hacerlo”, insistió la ex chica reality.